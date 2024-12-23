Пелагея Васильевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Пелагея Васильевна
- Пол
- жен
- Возраст (месяцев)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1863
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 189
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 189
01 | Василий Матвеевич: 42 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Никитична: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Александра Васильевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Александр Васильевич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Иван Васильевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдокия Васильевна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Пелагея Васильевна: 0 лет, 3 месяца | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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