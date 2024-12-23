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Василий Максимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Василий Максимович
Пол
муж
Возраст (лет)
73
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
глава
Номер семьи
188
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 188
01 | Василий Максимович: 73 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агрипина Ивановна: 64 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Васильевич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Агрипина Ивановна: 64 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Семен Васильевич: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Анна Васильевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
Примечание: отставной солдат
Дополнительная информация в записи
отставной солдат
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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