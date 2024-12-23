Матрона Богдановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМатрона Богдановна

Матрона Богдановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матрона Богдановна
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
182
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 546
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 182
01 | Георгий Меркурьевич: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Васильевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Фекла Георгиевна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Андрей Георгиевич: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Екатерина Богдановна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
06 | Матрона Богдановна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
07 | Мария Богдановна: 3 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
Примечание: незаконнорожденная
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденная
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.