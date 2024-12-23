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Яков Архипович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Архипович
Пол
муж
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
глава
Номер семьи
164
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 545
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 164
01 | Яков Архипович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Екатерина Тимофеевна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Григорий Яковлевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Яковлевич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Яков Яковлевич: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Федор Яковлевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Евдокия Яковлевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Варвара Архиповна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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