Анна Силична
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Анна Силична
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 31
- Год рождения вычисленный
- 1832
- Родственная связь
- золовка [1]
- Номер семьи
- 157
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 157
01 | Антон Павлович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Наталия Федоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Павлович: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Анна Павловна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
05 | Стефанида Павловна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
06 | Анна Силична: 31 год | крестьянин государственных имуществ - золовка [1] |
07 | Анна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
08 | Гликерия: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [6] |
09 | Михаил: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
Примечание: солдатка
- Дополнительная информация в записи
- солдатка
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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