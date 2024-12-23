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Михаил Герасимович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Михаил Герасимович
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
156
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 156
01 | Герасим Миронович: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Гликерия Михайловна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Семен Герасимович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Михаил Герасимович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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