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Павел Тимофеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Павел Тимофеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
154
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 154
01 | Тимофей Родионович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Павел Тимофеевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Ксения Тимофеевна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Иван Родионович: 41 год | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Логин Родионович: 32 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Стефан Родионович: 43 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Пелагея Яковлевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
08 | Ксения Григорьевна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [6] |
09 | Тимофей Стефанович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
10 | Андрей Стефанович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [6] |
11 | Анастасия Родионовна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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