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Матрона Яковлевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матрона Яковлевна
Пол
жен
Возраст (лет)
43
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
153
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 544
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 153
01 | Яков Тимофеевич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Яковлевна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Агафия Тимофеевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
04 | Борис Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
05 | Григорий Тимофеевич: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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