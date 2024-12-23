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Пелагея Федоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Пелагея Федоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
47
Год рождения вычисленный
1816
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
143
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 143
01 | Федор Никонович: 72 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Пелагея Федоровна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Евдоким Федорович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Акулина Ивановна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Татьяна Евдокимовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Семен Петрович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Марина Семеновна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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