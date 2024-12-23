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Ефимия Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ефимия Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1811
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
140
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 543
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 140
01 | Федор Гаврилович: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Васильевна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Павел Федорович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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