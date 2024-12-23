Иван Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Васильевич

Иван Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
42
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
134
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 542об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 134
01 | Дарья Матвеевна: 64 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Васильевич: 42 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Анастасия Васильевна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Петр Васильевич: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Евдокия Яковлевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Параскева Ивановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Корнилий Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Семен Иванович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.