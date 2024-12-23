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Федор Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Федор Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
84
Год рождения вычисленный
1779
Родственная связь
глава
Номер семьи
126
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Клубово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 126
01 | Федор Иванович: 84 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Исидор Федорович: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Акулина Семеновна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Анна Сидоровна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Евдокия Сидоровна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Татьяна Сидоровна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Екатерина Перфильевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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