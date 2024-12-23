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Ферапонт Богданович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ферапонт Богданович
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1852
Родственная связь
сын [4]
Номер семьи
119
Номер в семье
10
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Крутец, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 541
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 119
01 | Филипп Никитич: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Петровна: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Борис Филиппович: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Евдокия Филипповна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Варвара Филипповна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Даниил Филиппович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Афанасий Филиппович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Мария Филипповна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Владимир Филиппович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Ферапонт Богданович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
11 | Параскева Кирилловна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
Примечание: незаконнорожденный
Дополнительная информация в записи
незаконнорожденный
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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