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Параскева Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Параскева Петровна
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
113
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Колоколово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 113
01 | Семен Матвеевич: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Семен Семенович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Марина Семеновна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Михаил Семенович: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Параскева Петровна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Екатерина Михайловна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
07 | Архип Михайлович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
08 | Захарий Михайлович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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