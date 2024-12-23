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Евдоким Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдоким Иванович
Пол
муж
Возраст (месяцев)
5
Год рождения вычисленный
1863
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
106
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Красные Лужки, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 540
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 106
01 | Иван Герасимович: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Татьяна Ильинична: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ефимия Ивановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Евдоким Иванович: 0 лет, 5 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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