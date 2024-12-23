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Горев Никон Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Горев Никон Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
60
Год рождения вычисленный
1765
Родственная связь
глава
Номер семьи
123
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 123
01 | Горев Никон Андреев: 60 лет | крестьянин - глава
Примечание: Вдов.
Дополнительная информация в записи
Вдов.
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Горенков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.100об-101: двор №264). В ревизии 1834 г. фамилия Гарев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.654об-655: двор №233).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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