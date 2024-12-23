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Бормотова Елизавета Никитина

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Бормотова Елизавета Никитина
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1810
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
121
Номер в семье
6
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 936
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 121
01 | Бормотов Никита Васильев: 49 лет | крестьянин - глава
02 | Бормотова Прасковья Васильева: 36 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Бормотов Филипп Никитин: 13 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Бормотов Василий Никитин: 13 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Бормотов Сергей Никитин: 8 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Бормотова Елизавета Никитина: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Бормотова Анастасия Никитина: 4 года | крестьянка - дочь [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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