Макаров Даниил Матвеев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Макаров Даниил Матвеев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- сын [2]
- Номер семьи
- 117
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 117
01 | Макаров Андрей Григорьев: 34 года | крестьянин - глава
03 | Макарова Ксения Родионова: 31 год | крестьянка - жена [1]
04 | Макарова Евдокия Андреева: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Макаров Иулиан Андреев: 12 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Макаров Даниил Андреев: 4 года | крестьянин - сын [1]
07 | Макаров Михаил Андреев: 3 года | крестьянин - сын [1]
08 | Макаров Даниил Матвеев: 3 года | крестьянин - сын [2]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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