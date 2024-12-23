Седов Гавриил Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСедов Гавриил Иванов

Седов Гавриил Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Седов Гавриил Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
глава
Номер семьи
115
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 935
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 115
01 | Седов Гавриил Иванов: 37 лет | крестьянин - глава
02 | Седова Васса Васильева: 38 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Седов Афанасий Михайлов: 28 лет | крестьянин - зять [1]
04 | Седова Мария Тимофеева: 25 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Седова Екатерина Афанасьева: 1 год | крестьянка - дочь [3]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Кеняшов / Киняшев (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.43об-44, двор №118 и д.202 л.612об-613 двор №112 соответственно).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.