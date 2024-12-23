Вачугина Васса Прокофьева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Вачугина Васса Прокофьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 112
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 934об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 112
01 | Вачугина Евфимия Антонова: 47 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Вачугин Прокофий Кузьмин: 31 год | крестьянин - сын [1]
03 | Вачугин Григорий Кузьмин: 19 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Вачугина Анастасия Васильева: 32 года | крестьянка - жена [2]
05 | Вачугина Васса Прокофьева: 11 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Вачугина Феодосия Прокофьева: 6 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Вачугина Марфа Прокофьева: 1 год | крестьянка - дочь [2]
08 | Вачугина Ксения Никитина: 19 лет | крестьянка - жена [3]
- Комментарий наборщика
- В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Ковалева (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.44об-45, двор №120 и д.202 л.613об-614 двор №115 соответственно).
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.