Маюрова Анисья Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Маюрова Анисья Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 16
- Год рождения вычисленный
- 1809
- Родственная связь
- дочь [2]
- Номер семьи
- 98
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 932об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 98
02 | Маюров Тимофей Михайлов: 41 год | крестьянин - сын [1]
03 | Маюров Гавриил Михайлов: 30 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Маюрова Екатерина Андреева: 41 год | крестьянка - жена [2]
05 | Маюрова Александра Тимофеева: 18 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Маюрова Анисья Тимофеева: 16 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Маюров Лука Тимофеев: 12 лет | крестьянин - сын [2]
08 | Маюров Илья Тимофеев: 7 лет | крестьянин - сын [2]
09 | Маюров Егор Тимофеев: 3 года | крестьянин - сын [2]
10 | Маюрова Акилина Иванова: 22 года | крестьянка - жена [3]
11 | Маюров Филипп Гаврилов: 6 лет | крестьянин - сын [3]
12 | Маюрова Александра Ефремова: 17 лет | крестьянка - племянница [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Маерова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.35об-36, двор №92).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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