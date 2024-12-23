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Киняшева Варвара Корнилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Киняшева Варвара Корнилова
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
97
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 932об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 97
02 | Киняшев Корнила Васильев: 42 года | крестьянин - сын [1]
03 | Киняшева Дарья Михайлова: 42 года | крестьянка - жена [2]
04 | Киняшев Арефий Корнилов: 19 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Киняшева Варвара Корнилова: 12 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Киняшева Варвара Филиппова: 19 лет | крестьянка - жена [4]
07 | Киняшева Прасковья Трофимова: 13 лет | крестьянка - племянница [2]
08 | Киняшева Варвара Трофимова: 11 лет | крестьянка - племянница [2]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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