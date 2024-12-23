Зуева Мария Федорова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Зуева Мария Федорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 21
- Год рождения вычисленный
- 1804
- Родственная связь
- дочь [9]
- Номер семьи
- 87
- Номер в семье
- 11
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 87
01 | Зуев Матвей Андреев: 36 лет | крестьянин - глава
02 | Зуев Семен Андреев: 25 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Зуева Анна Львова: 33 года | крестьянка - жена [1]
04 | Зуева Екатерина Матвеева: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Зуева Прасковья Матвеева: 3 года | крестьянка - дочь [1]
06 | Зуева Агафья Андреева: 34 года | крестьянка - жена [2]
07 | Зуев Абрам Семенов: 3 года | крестьянин - сын [2]
08 | Зуев Степан Семенов: 3 года | крестьянин - сын [2]
09 | Зуева Устиния Петрова: 38 лет | крестьянская вдова - сноха [1]
10 | Зуев Михаил Федоров: 21 год | крестьянин - сын [9]
11 | Зуева Мария Федорова: 21 год | крестьянка - дочь [9]
12 | Зуева Евдокия Васильева: 22 года | крестьянка - жена [10]
13 | Зуев Василий Михайлов: 2 года | крестьянин - сын [10]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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