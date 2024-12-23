Кабанов Миней Евдокимов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Кабанов Миней Евдокимов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1814
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 85
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 85
01 | Кабанов Евдоким Петров: 41 год | крестьянин - глава
02 | Кабанова Пелагея Алексеева: 41 год | крестьянка - жена [1]
03 | Кабанов Фома Евдокимов: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Кабанов Нестор Евдокимов: 17 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Кабанов Миней Евдокимов: 11 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Кабанова Анна Данилова: 23 года | крестьянка - жена [3]
07 | Кабанов Григорий Фомин: 3 года | крестьянин - сын [3]
- Комментарий наборщика
- Имя в документе: Мина. В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Фомочкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.55об-56, двор №150 и д.202 л.621об-622, двор №140 соответственно).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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