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Кабанов Миней Евдокимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кабанов Миней Евдокимов
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1814
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
85
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 931
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 85
01 | Кабанов Евдоким Петров: 41 год | крестьянин - глава
02 | Кабанова Пелагея Алексеева: 41 год | крестьянка - жена [1]
03 | Кабанов Фома Евдокимов: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Кабанов Нестор Евдокимов: 17 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Кабанов Миней Евдокимов: 11 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Кабанова Анна Данилова: 23 года | крестьянка - жена [3]
07 | Кабанов Григорий Фомин: 3 года | крестьянин - сын [3]
Комментарий наборщика
Имя в документе: Мина. В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Фомочкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.55об-56, двор №150 и д.202 л.621об-622, двор №140 соответственно).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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