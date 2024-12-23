Ромасова Матрона Федотова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Ромасова Матрона Федотова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 46
- Год рождения вычисленный
- 1779
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 80
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 80
01 | Ромасов Николай Алексеев: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Ромасова Матрона Федотова: 46 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Ромасова Матрона Николаева: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Ромасова Матрона Николаева: 18 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Ромасова Степанида Николаева: 8 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Ромасов Тихон Николаев: 6 лет | крестьянин - сын [1]
07 | Ромасов Петр Николаев: 4 года | крестьянин - сын [1]
08 | Ромасова Екатерина Иванова: 67 лет | крестьянка - сестра [1]
09 | Ромасова Прасковья Захарова: 15 лет | крестьянка - племянница [1]
- Комментарий наборщика
- Изначально отчество было написано "Федорова", и, видимо, позже исправлено на "Федотова". Буква "Т" вписана карандашом. В ревизиях 1816 и 1834 г.г. отчество Федотова, фамилия Муртаева (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.57об-58, двор №153 и д.202 л.607об-608, двор №94 соответственно).
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.