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Рогов Николай Степанов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Рогов Николай Степанов
Пол
муж
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1784
Родственная связь
глава
Номер семьи
79
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 930
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 79
01 | Рогов Николай Степанов: 41 год | крестьянин - глава
Примечание: Вдов.
Дополнительная информация в записи
Вдов.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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