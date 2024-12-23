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Галкин Петр Захаров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Галкин Петр Захаров
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
75
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 929об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 75
01 | Галкина Матрона Андреева: 58 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Галкин Захар Филиппов: 31 год | крестьянин - сын [1]
03 | Галкин Иван Филиппов: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Галкина Мария Максимова: 29 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Галкин Семен Захаров: 11 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Галкин Петр Захаров: 5 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Галкин Иван Захаров: 2 года | крестьянин - сын [2]
08 | Галкина Зиновия Михайлова: 25 лет | крестьянка - жена [3]
09 | Галкина Пелагея Иванова: 4 года | крестьянка - дочь [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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