Бакалин Максим Васильев
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Бакалин Максим Васильев
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 56
- Год рождения вычисленный
- 1769
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 53
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 926об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 53
01 | Бакалин Максим Васильев: 56 лет | крестьянин - глава
02 | Бакалина Анна Андреева: 56 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Бакалин Иван Петров: 30 лет | крестьянин - приемный сын [1]
04 | Бакалина Прасковья Автономова: 29 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Бакалин Степан Иванов: 7 лет | крестьянин - сын [3]
06 | Бакалина Анна Иванова: 2 года | крестьянка - дочь [3]
07 | Бакалин Иван Иванов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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