Кашин Афанасий Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКашин Афанасий Иванов

Кашин Афанасий Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кашин Афанасий Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1819
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
37
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 924
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 37
02 | Кашин Иван Иванов: 38 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Кашин Михаил Иванов: 35 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Кашина Агрипина Андреева: 27 лет | крестьянка - жена [2]
05 | Кашина Пелагея Иванова: 14 лет | крестьянка - дочь [2]
06 | Кашин Афанасий Иванов: 6 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Кашина Дарья Яковлева: 42 года | крестьянка - жена [3]
08 | Кашин Василий Михайлов: 15 лет | крестьянин - сын [3]
09 | Кашина Анна Михайлова: 5 лет | крестьянка - дочь [3]
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.