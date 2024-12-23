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Салапаева Агрипина Абрамова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Салапаева Агрипина Абрамова
Пол
жен
Возраст (лет)
13
Год рождения вычисленный
1812
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
27
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 27
01 | Салапаев Абрам Васильев: 46 лет | крестьянин - глава
02 | Салапаева Дарья Осипова: 41 год | крестьянка - жена [1]
03 | Салапаев Лука Абрамов: 28 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Салапаев Гавриил Абрамов: 15 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Салапаева Агрипина Абрамова: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Салапаева Агрипина Аверкиева: 28 лет | крестьянка - жена [3]
07 | Салапаев Михаил Лукин: 2 года | крестьянин - сын [3]
08 | Салапаев Матвей Лукин: 1 год | крестьянин - сын [3]
09 | Салапаева Татьяна Родионова: 5 лет | крестьянка - внучка [1]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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