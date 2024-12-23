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Грачева Анастасия Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Грачева Анастасия Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
24
Номер в семье
3
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 24
02 | Грачев Андрей Михайлов: 35 лет | крестьянин - зять [1]
03 | Грачева Анастасия Иванова: 35 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Грачев Савва Андреев: 13 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Грачев Ипатий Андреев: 5 лет | крестьянин - сын [2]
06 | Грачева Надежда Андреева: 12 лет | крестьянка - дочь [2]
07 | Грачева Фекла Андреева: 8 лет | крестьянка - дочь [2]
08 | Грачева Екатерина Андреева: 7 лет | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. фамилия Ященкова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1: д.140 л.11об-12, двор №28 и д.202 л.588об-589, двор №31 соответственно).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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