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Семен Родионов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Семен Родионов
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1821
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
22
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 922
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 22
02 | Родион Михайлов: 30 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Васса Родионова: 30 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Максим Родионов: 7 лет | крестьянин - сын [2]
05 | Семен Родионов: 4 года | крестьянин - сын [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1834 г.г. фамилия Железняков (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.589об-590, двор №33).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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