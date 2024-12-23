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Фекла Терентьева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Фекла Терентьева
Пол
жен
Возраст (лет)
40
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
20
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 921об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 20
01 | Матрона Киприянова: 70 лет | крестьянская вдова - глава
03 | Федор Степанов: 36 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Фекла Терентьева: 40 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Агрипина Федорова: 17 лет | крестьянка - дочь [3]
06 | Прасковья Федорова: 7 лет | крестьянка - дочь [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 года фамилия Буркина (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.12об-13: двор №30).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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