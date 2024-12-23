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Кладова Татьяна Федорова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Кладова Татьяна Федорова
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1771
Родственная связь
сноха [1]
Номер семьи
15
Номер в семье
4
Сословие
крестьянская вдова
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 921
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 15
01 | Кладов Григорий Кузьмин: 50 лет | крестьянин - глава
02 | Кладова Татьяна Иванова: 49 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Кладов Митрофан Григорьев: 12 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Кладова Татьяна Федорова: 54 года | крестьянская вдова - сноха [1]
05 | Сулимов Константин Афанасьев: 34 года | крестьянин - родственник [1]
06 | Сулимова Евфросиния Семенова: 30 лет | крестьянка - жена [5]
07 | Сулимова Федора Константинова: 8 лет | крестьянка - дочь [5]
08 | Сулимова Елизавета Константинова: 5 лет | крестьянка - дочь [5]
09 | Сулимова Пелагея Константинова: 3 года | крестьянка - дочь [5]
Комментарий наборщика
В ревизиях 1816 и 1834 г.г. не найдена.
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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