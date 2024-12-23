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Черняева Анна Сергеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Черняева Анна Сергеева
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
11
Номер в семье
10
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1825
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 920об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 11
01 | Черняев Тихон Филиппов: 43 года | крестьянин - глава
02 | Черняева Прасковья Борисова: 28 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Черняев Сергей Тихонов: 25 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Черняев Григорий Тихонов: 7 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Черняева Ксения Тихонова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Черняева Мавра Тихонова: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Черняева Анна Тихонова: 4 года | крестьянка - дочь [1]
08 | Черняев Петр Тихонов: , 6 месяцев | крестьянин - сын [1]
09 | Черняева Прасковья Андреева: 27 лет | крестьянка - жена [3]
10 | Черняева Анна Сергеева: 2 года | крестьянка - дочь [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1834 г. фамилия Космачева (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.594об-595: двор №49).
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Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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