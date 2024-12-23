Стенюшкин Максим Никифоров
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Стенюшкин Максим Никифоров
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1810
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 9
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 920
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 9
01 | Стенюшкин Петр Никифоров: 37 лет | крестьянин - глава
02 | Стенюшкин Максим Никифоров: 15 лет | крестьянин - брат [1]
03 | Стенюшкина Марина Федорова: 36 лет | крестьянка - жена [1]
04 | Стенюшкина Мелания Петрова: 12 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Стенюшкина Анна Петрова: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Стенюшкин Алексей Петров: 4 года | крестьянин - сын [1]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Фомочкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.18об-19: двор №45), в ревизии 1834 г. также фамилия Фомочкин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.595об-596: двор №51).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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