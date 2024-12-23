Мелехин Герасим Михайлов
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мелехин Герасим Михайлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 32
- Год рождения вычисленный
- 1793
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 8
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 920
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 8
01 | Мелехин Герасим Михайлов: 32 года | крестьянин - глава
02 | Мелехина Степанида Васильева: 32 года | крестьянка - жена [1]
03 | Мелехина Анисья Герасимова: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Мелехин Иван Герасимов: 3 года | крестьянин - сын [1]
05 | Мелехин Александр Михайлов: 20 лет | крестьянин - зять [1]
06 | Мелехина Анна Герасимова: 20 лет | крестьянка - жена [5]
07 | Мелехин Тимофей Александров: , 6 месяцев | крестьянин - сын [5]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. бесфамильный (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.76об-77: двор №47). В ревизии 1834 г. фамилия Меликин (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.595об-596: двор №54).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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