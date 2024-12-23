Жукова Анна Тимофеева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Жукова Анна Тимофеева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1819
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 7
- Номер в семье
- 6
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1825
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.959, лист: 919об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 7
01 | Жуков Тимофей Иванов: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Жукова Прасковья Алексеева: 31 год | крестьянка - жена [1]
03 | Жуков Иван Тимофеев: 27 лет | крестьянин - сын [1]
04 | Жуков Степан Тимофеев: 22 года | крестьянин - сын [1]
05 | Жуков Денис Тимофеев: 12 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Жукова Анна Тимофеева: 6 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Жуков Иван Тимофеев: , 6 месяцев | крестьянин - сын [1]
08 | Жукова Степанида Тимофеева: 2 года | крестьянка - дочь [1]
09 | Жукова Варвара Степанова: 26 лет | крестьянка - жена [3]
10 | Жукова Анастасия Иванова: 3 года | крестьянка - дочь [3]
11 | Жукова Евфимия Тихонова: 20 лет | крестьянка - жена [4]
12 | Жукова Мария Алексеева: 26 лет | крестьянка - сестра [2]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1834 г. фамилия Немцова (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.202 л.595об-596: двор №53).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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