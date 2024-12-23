Елена Григорьева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Елена Григорьева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 48
- Год рождения вычисленный
- 1753
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 250
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- У причастия была.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1208
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 250
01 | Василий Степанов: 48 лет | крестьянин - глава
02 | Елена Григорьева: 48 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Ульяна Васильева: 21 год | крестьянка - дочь [1]
04 | Прасковья Васильева: 19 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Анастасия Васильева: 7 лет | крестьянка - дочь [1]
06 | Иван Иванов: 22 года | крестьянин - зять [1]
07 | Ирина Васильева: 24 года | крестьянка - жена [6]
08 | Иван Иванов: 3 года | крестьянин - сын [6]
09 | Ульяна Иванова: 7 лет | крестьянка - дочь [6]
- Комментарий наборщика
- В ревизии 1816 г. фамилия Ларина, имя Алена (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.112об-113: двор №290).
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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