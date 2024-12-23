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Алексей Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Алексей Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
56
Год рождения вычисленный
1745
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
249
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1208
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 249
02 | Никита Дмитриев: 19 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Марина Дмитриева: 13 лет | крестьянка - дочь [1]
04 | Алексей Петров: 56 лет | крестьянин - брат [1]
05 | Мавра Иванова: 32 года | крестьянка - жена [4]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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