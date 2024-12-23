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Степанида Матвеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Степанида Матвеева
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1756
Родственная связь
жена [4]
Номер семьи
223
Номер в семье
5
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1206
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 223
02 | Андрей Матвеев: 29 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Анна Иванова: 31 год | крестьянка - жена [2]
04 | Михаил Марков: 50 лет | крестьянин - зять [1]
05 | Степанида Матвеева: 45 лет | крестьянка - жена [4]
06 | Даниил Михайлов: 16 лет | крестьянин - сын [4]
07 | Татьяна Иванова: 23 года | крестьянка - жена [6]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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