Иван Федотов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиИван Федотов

Иван Федотов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Иван Федотов
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
217
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1205об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 217
01 | Александр Михайлов: 33 года | крестьянин - глава
02 | Федот Михайлов: 23 года | крестьянин - брат [1]
03 | Евфимия Иванова: 32 года | крестьянка - жена [1]
04 | Василий Александров: 8 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Ларион Александров: 4 года | крестьянин - сын [1]
06 | Прасковья Ильина: 24 года | крестьянка - жена [2]
07 | Иван Федотов: 8 лет | крестьянин - сын [2]
08 | Михей Федотов: 4 года | крестьянин - сын [2]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Орлов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.38об-39: двор №100).
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.