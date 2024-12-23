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Игнатий Петров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Игнатий Петров
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1783
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
212
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
Не был в 1-й год за нерачением.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1205
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 212
01 | Петр Леонтьев: 53 года | крестьянин - глава
02 | Марфа Макарова: 49 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Иван Петров: 22 года | крестьянин - сын [1]
04 | Филимон Петров: 20 лет | крестьянин - сын [1]
05 | Игнатий Петров: 18 лет | крестьянин - сын [1]
06 | Феврония Петрова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
07 | Наталья Петрова: 14 лет | крестьянка - дочь [1]
08 | Васса Егорова: 20 лет | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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