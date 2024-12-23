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Корнила Спиридонов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Корнила Спиридонов
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
195
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1203об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 195
01 | Никифор Иванов: 50 лет | крестьянин - глава
02 | Феодосия Андреева: 48 лет | крестьянка - жена [1]
03 | Спиридон Федоров: 25 лет | крестьянин - зять [1]
04 | Анна Ларионова: 25 лет | крестьянка - жена [3]
05 | Корнила Спиридонов: 3 года | крестьянин - сын [3]
06 | Матрена Спиридонова: 1 год | крестьянка - дочь [3]
Комментарий наборщика
В ревизии 1816 г. фамилия Немцов (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.47об-48: двор №129).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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