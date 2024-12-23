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Анна Матвеева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Анна Матвеева
Пол
жен
Возраст (лет)
28
Год рождения вычисленный
1773
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
190
Номер в семье
3
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1203об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 190
01 | Феодосия Никифорова: 59 лет | крестьянская вдова - глава
02 | Григорий Андреев: 26 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Анна Матвеева: 28 лет | крестьянка - жена [2]
04 | Васса Григорьева: 5 лет | крестьянка - дочь [2]
05 | Акулина Григорьева: 2 года | крестьянка - дочь [2]
Комментарий наборщика
В документе ошибка: отчество не указано, имя написано двойное: "Анна Любовь". Отчество приведено согласно ревизии 1816 г.: (см. ГКУ ГАНО г.Арзамас ф.85 оп.1 д.140 л.49об-50: двор №134).
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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