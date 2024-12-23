Мария Михайлова
Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
- ФИО
- Мария Михайлова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 15
- Год рождения вычисленный
- 1786
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 179
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- крестьянка
- Дата переписи
- 1801
- Губерния
- Нижегородская
- Уезд
- Лукояновский
- Место
- c. Елфимово
- Место события
- c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
- Архивный код
- ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1202об
- Полная запись переписи
- Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 179
01 | Наталья Степанова: 63 года | крестьянская вдова - глава
02 | Федор Михайлов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Захар Михайлов: 21 год | крестьянин - сын [1]
04 | Мария Михайлова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Дарья Петрова: 31 год | крестьянка - жена [2]
06 | Яким Федоров: 6 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Куприян Федоров: 3 года | крестьянин - сын [2]
08 | Кузьма Федоров: 7 лет | крестьянин - сын [2]
09 | Агафья Петрова: 20 лет | крестьянка - жена [3]
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- Индексация данных проведена Иваном Варыгиным
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