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Мария Михайлова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1746, 1801, 1825, 1844 годы и д.Красной Поляны за 1844 год
ФИО
Мария Михайлова
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1786
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
179
Номер в семье
4
Сословие
крестьянка
Дата переписи
1801
Губерния
Нижегородская
Уезд
Лукояновский
Место
c. Елфимово
Место события
c. Елфимово, Лукояновский у., Нижегородская губ.
Архивный код
ЦАНО (Нижний Новгород): ф.570, оп.559А, д.576, лист: 1202об
Полная запись переписи
Наименование: Исповедная Роспись с.Елфимово Лукояновского уезда за 1801 и 1825 годы
Номер семьи: 179
01 | Наталья Степанова: 63 года | крестьянская вдова - глава
02 | Федор Михайлов: 27 лет | крестьянин - сын [1]
03 | Захар Михайлов: 21 год | крестьянин - сын [1]
04 | Мария Михайлова: 15 лет | крестьянка - дочь [1]
05 | Дарья Петрова: 31 год | крестьянка - жена [2]
06 | Яким Федоров: 6 лет | крестьянин - сын [2]
07 | Куприян Федоров: 3 года | крестьянин - сын [2]
08 | Кузьма Федоров: 7 лет | крестьянин - сын [2]
09 | Агафья Петрова: 20 лет | крестьянка - жена [3]
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Источник
Индексация данных проведена Иваном Варыгиным

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