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Победин Виктор Константинович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Победин Виктор Константинович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_nagrazhdenie35017785/
География
Калужская губерния, Жиздринский уезд

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Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
Около 08.11.1895 ст.
Боровск, Боровский муниципальный район, Калужская область

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