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Абдул Манат Абдул Сатар Абдул Манан

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Абдул Манат Абдул Сатар Абдул Манан
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital102977/
География
Уфимская губерния, Стерлитамакский уезд, Бегеняш-Абукановская волость, Нижний Бегеняш

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