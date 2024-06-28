Федотов Александр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФедотов Александр Васильевич

Федотов Александр Васильевич

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Федотов Александр Васильевич
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_donesenie13407083/
География
Тверская губерния, Старицкий уезд, Татарковская волость, Пирогово

Страницы, связанные с этой записью

Это — страницы людей, в которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Скрыть
Дата рождения
Дата смерти
Место рождения
14.10.1885
05.03.1969
Пирогово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Неизвестно
Неизвестно
Пирогово, Калининский муниципальный район, Тверская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close