Дехтиовский (Ехтиовский, Ефтиовский) Виктор Климович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДехтиовский (Ехтиовский, Ефтиовский) Виктор Климович

Дехтиовский (Ехтиовский, Ефтиовский) Виктор Климович

Из справочника
Списки участников Первой Мировой войны (проект Памяти героев Великой войны 1914–1918)
ФИО
Дехтиовский (Ехтиовский, Ефтиовский) Виктор Климович
Источник
https://gwar.mil.ru/heroes/chelovek_gospital1553367/
География
Волынская губерния, Новоград-Волынский уезд

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close